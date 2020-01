D66 komt met wetsvoorstel voor hulp bij voltooid leven

Het voorstel voor hulp bij 'voltooid leven' leidt tot verdeeldheid in de regeringscoalitie: de VVD twijfelt, het CDA en de ChristenUnie zijn er pertinent tegen.

Het kabinet zal dan ook niet met een wetsvoorstel komen. Minister De Jonge zei in een reactie op het rapport van de commissie-Van Wijngaarden: "Een wettelijke regeling is, als je kijkt naar hoe divers de doelgroep is, niet het antwoord".

Laatste levensfase

De Jonge zei dat het vraagstuk of deze mensen hulp zouden moeten krijgen "zich niet gemakkelijk vanuit de overheid laat oplossen". "Er is geen one size fits all-oplossing." Als CDA-minister van Volksgezondheid en Welzijn vindt hij dat de Nederlandse samenleving alles op alles moet zetten "om ervoor te zorgen dat we deze mensen de zin van en de zin in het leven laten hervinden".

Verder vindt hij dat het rapport "in al zijn grijstinten" een goede basis biedt voor een dialoog over de laatste levensfase, die ook moet gaan over de reikwijdte van de euthanasiewet.

Cynisch antwoord

De ChristenUnie laat weten dat het beeld vandaag wordt doorgeprikt dat het gaat om een groep "volstrekt autonome burgers die na een geslaagd leven vooral graag regie hebben over hun eigen dood".

"Het ter beschikking stellen van een zelfdodingspil zou het meest cynische antwoord zijn op de zorgen die mensen met een doodswens hebben. Dan geven we hen op, in plaats van dat we er voor hen willen zijn", zegt ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber.