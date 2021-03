Haagse plannen: asielstop, asielsteden en arbeidsmigrantenquotum

Immigratie; in Den Haag wordt er al jaren over gebakkeleid. De vorige formatie liep er (voor GroenLinks) op stuk en het onderwerp leidt vaak tot verhitte debatten in de Kamer, onlangs nog binnen de coalitie over het Griekse vluchtelingenkamp Moria.

En als je de verkiezingsprogramma's van de dertien zittende partijen mag geloven, is de strijd niet voorbij. De standpunten lopen namelijk nogal uiteen wat betreft grote vragen als: Hoeveel mensen mogen hierheen komen? Wie dan? Is 'hierheen' eigenlijk Nederland, de EU of de regio? En als ze hier zijn, wat kunnen, moeten of mogen ze dan doen?

Om te beginnen met de de grootste groep: arbeidsmigranten. Daarvan zijn er naar schatting meer dan 750.000 aan het werk in Nederland. Het overgrote deel komt uit Oost- en Midden-Europa en werkt bijvoorbeeld als aspergesteker of in een slachthuis. En ze wonen vaak onder slechte omstandigheden, in woningen geregeld door de werkgevers. ChristenUnie schrijft bijvoorbeeld over "arbeidsmigranten die in stapelbedden op een Nederlands industrieterrein wonen".

Slaapkamer

VVD wil daarom landelijke regels voor huisvesting opstellen, GroenLinks wil juist gemeenten verantwoordelijk maken en wil de koppeling van contracten voor werk en huisvesting verbieden. PvdA wil arbeidsmigranten huurcontracten geven, zodat ze beter worden beschermd. De Partij voor de Dieren vindt dat ze recht hebben op "in ieder geval recht een slaapkamer die ze niet hoeven te delen." Denk wil juist groepswoonlocaties bouwen voor seizoenswerkers.