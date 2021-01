Broekers-Knol: achterstand oude asielaanvragen iets ingelopen

Het is gelukt om meer vaart te zetten achter de afhandeling van asielaanvragen die veel te lang zijn blijven liggen. Dat laat staatssecretaris Broekers-Knol (Asielzaken) weten in een brief aan de Tweede Kamer. De achterstand in de behandeling van asielaanvragen is een van de oorzaken van de overvolle asielzoekerscentra. Ook leidt het tot hoge kosten aan dwangsommen.

Aanvankelijk beloofde Broekers-Knol om voor het einde van het jaar alle achterstanden weg te werken. Een speciale taskforce kreeg de opdracht om voor het einde van 2020 de aanvragen van 15.350 wachtende asielzoekers, die zich voor 1 april 2020 hebben gemeld, versneld te beoordelen. Er werd ingezet op de behandeling van zaken waarvoor een dwangsom moest worden uitgekeerd en die relatief snel konden worden beslist.

Eind november moest de staatssecretaris erkennen dat het niet ging lukken om de belofte in te lossen. De helft van de 6500 geselecteerde zaken was nog niet eens afgehandeld. Ze zei toen te hopen dat aan het eind van het jaar 8000 zaken beoordeeld zouden zijn. Dat zijn er 200 meer geworden.

34 miljoen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft tot en met half december zo'n 13 miljoen euro uitbetaald aan dwangsommen voor asielzaken. "Door de behandeling van de 8200 zaken door de taskforce is in een deel van die zaken voorkomen dat nog meer dwangsommen uitbetaald dienden te worden", schrijft Broekers-Knol vandaag.

Ze verwacht dat over de jaren 2020 en 2021 nog zo'n 34 miljoen euro uitbetaald zal moeten worden in verband met zaken die nu nog in behandeling zijn. Voor nieuwe gevallen geldt deze dwangsomregeling niet meer. Daar heeft het kabinet vorig jaar een einde aan gemaakt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer nam in november een motie aan van GroenLinks-Kamerlid Van Ojik. Daarin wordt de regering gevraagd uiterlijk 1 juli 2021 de achterstanden volledig te hebben weggewerkt.

Verplaatsing problemen

Om het proces te versnellen zijn extra medewerkers van de IND ingezet. Vluchtelingenwerk Nederland vreest dat daardoor de mensen die nu asiel aanvragen ook weer te lang moeten wachten. Daarmee wordt het probleem niet opgelost, maar verplaatst, aldus de vluchtelingenorganisatie die asielzoekers in de centra ondersteunt.

Ook wordt er volgens Vluchtelingenwerk Nederland geen rekening gehouden met de toename van het aantal aanvragen voor gezinshereniging. Die toename is te verwachten aangezien meer vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen. Daarom moet er wat de organisatie betreft snel meer personeel worden aangenomen door de IND.