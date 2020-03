Aspergeseizoen komt eraan, maar zijn er genoeg stekers?

Het aspergeseizoen staat voor de deur, maar telers maken zich zorgen om de vraag wie de voorjaarsgroente de komende weken uit de grond gaat halen nu de vaste seizoenskrachten uit Oost-Europa niet durven of kunnen komen door de coronacrisis.

Rob van den Beucken uit Helden denkt dat hij het de komende tijd wel redt met een aantal stekers van wie hij zeker weet dat ze komen. Maar "voor de weken erna wordt het spannend", zegt hij tegen 1Limburg.

Poolse aspergestekers

De aspergeteler en boomkweker heeft met name in Polen nauwe contacten met zijn stekers. "We bellen ons suf en de verhalen zijn begrijpelijk. Iedereen maakt zich zorgen over het coronavirus. Ze willen wel komen, maar weten niet hoe. In de regelgeving is veel onduidelijkheid. Mogen onze mensen nu wel of niet het land uit?"

Er is twijfel bij ervaren aspergestekers uit Oost-Europa om naar Nederland te vertrekken. Bovendien zitten grenzen dicht. "Er worden zelfs vliegtickets aangeboden om de mensen hier te krijgen, heb ik gehoord", vertelt Jan Linssen.

Hij is voorzitter van het AspergeGilde Peel en Maas, waarbij twintig telers zijn aangesloten. De gemeente Peel en Maas heeft de meeste hectares aspergegrond: bijna 20 procent van het totaal voor de Nederlandse teelt ligt hier, berekende het CBS.

Linssen blijft optimistisch: "Ik weet niet of we dit al een crisis moeten noemen. Dit is zeker een moeilijke tijd. Maar ik ben ervan overtuigd dat de asperges gewoon de weg naar de consument gaan vinden."