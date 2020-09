Moria: geïmproviseerde tentjes, gebrek aan schoon water en overbevolking

In 2020 kwamen er een paar honderd migranten per maand bij. Dat was in 2019 wel anders. In september, op het hoogtepunt, arriveerden er 4800 migranten op Lesbos. Dat leidde er toe dat er in maart 2020 meer dan 20.000 mensen in Moria zaten.

Inmiddels is het aantal migranten in Moria weer wat afgenomen, doordat er migranten naar het vasteland zijn overgebracht. In juli waren dat er zo'n 2500. Nog altijd ligt het aantal mensen in het kamp met 14.000 ver boven de maximumcapaciteit.

Een kraan per 1300 inwoners

Alle hulpverleningsorganisaties en ngo's schetsen een schrijnend beeld van het kamp. Het officiële terrein van het kamp is allang te klein om iedereen op te vangen. Daarom is het provisorisch uitgebreid op bijvoorbeeld aangrenzende olijfgaarden, waar migranten in tentjes en houten hutjes wonen, overdekt met zeil. Sanitair is er amper, net als schoon water.

Volgens Artsen zonder Grenzen is er in delen van het kamp maar één kraan per 1300 mensen. Gezinnen moeten soms met z'n vijven slapen op 3 vierkante meter. En dat was nog voor de branden van vandaag. "De situatie is onhoudbaar", zei correspondent Conny Keessen in het NOS Radio 1 Journaal. "En dat leidt tot spanningen in het kamp."

Bekijk hier foto's van de situatie in Moria voordat er brand uitbrak: