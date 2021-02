Debat over versoepeling coronamaatregelen: 'Je merkt aan alles dat de rek eruit is'

"Het basisvertrouwen is nog steeds heel groot", zegt Fresen. "Maar we zien wel dat erop is ingeleverd. Bijvoorbeeld door dingen als het datalek bij de GGD, kritiek op het vaccinatieprogramma en ook de avondklok-uitspraak. Die laatste zaak versterkt bij een deel van bevolking het gevoel van 'heeft de overheid zijn zaakjes wel op orde?'"

Het aandeel ondervraagden dat zegt veel tot vrij veel vertrouwen te hebben in bijvoorbeeld de GGD's is de afgelopen vier weken fors gedaald: van 74 procent in januari tot 49 procent in februari.

Ook het vertrouwen in de landelijke overheid (van 67 procent naar 52 procent), het RIVM (van 76 procent naar 66 procent) en demissionair 'coronaminister' De Jonge (van 57 procent naar 49 procent) heeft een knauw opgelopen. Het vertrouwen in Rutte is licht gedaald, maar nagenoeg hetzelfde gebleven.

Kleine stapjes

De grote vraag is nu hoe ver het kabinet durft te gaan met eventuele versoepelingen. "Wat wij horen, is dat het kabinet zoekt naar kleine stapjes", zegt Fresen. Die zijn immers veiliger dan de grote, met het risico dat de IC's straks vol liggen met covid-19-patiënten.