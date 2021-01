Trage vaccinatie, een GGD-datalek: problemen stapelen zich op voor De Jonge

Sinds deze week zit De Jonge ook nog eens met het GGD-datalek in zijn maag. RTL Nieuws onthulde maandag dat een onbekend aantal privégegevens van op covid-19 geteste Nederlanders zijn buitgemaakt en aangeboden op internet. Het lek bestaat al driekwart jaar, blijkt uit instructies voor GGD-medewerkers. Voorzitter Rouvoet erkende gisteren dat de zwakte in het systeem al lang bekend was.

'Echt veilig'

De Jonge beweerde in de Kamer dat het systeem "echt veilig" is en dat iedere sollicitant bij de GGD een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet inleveren. Maar dat blijkt niet te kloppen; bij een deel van de medewerkers is dit nooit gevraagd. De demissionaire minister stelde ook dat het systeem "volautomatisch" wordt beschermd, maar volgens de GGD gebeurt dit steekproefsgewijs.

Het is volgens politiek verslaggever Fresen tekenend voor De Jonges moeizame relatie met de Kamer. "Zijn probleem is dat hij of te laat zijn fouten erkent, of te laat aangeeft dat iets niet goed gaat. Zijn stijl van besturen en debatteren heeft ook vaak iets nonchalants, wat de indruk wekt dat hij zijn zaakje niet op orde heeft."

En waar de 43-jarige CDA'er volgens Fresen de "nationale pispaal" is geworden qua coronaproblematiek, lijkt alle kritiek op het beleid demissionair premier Mark Rutte politiek weinig te deren.