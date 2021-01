Hoe Gommers' vaccinatielobby De Jonge al op Kerstavond aan het denken zette

Voor veel mensen was het zaterdagochtend een verrassing: het personeel in de acute zorg wordt toch óók als eerst gevaccineerd. Het gaat om 30.000 medewerkers van ic's, covid-afdelingen, spoedeisende hulp en ambulances. Maar het besluit van 'coronaminister' Hugo de Jonge kwam niet uit de lucht vallen.

Vanuit de ziekenhuizen werd de afgelopen anderhalve week steeds meer druk gezet op het kabinet. Een succesvolle lobby om het acute zorgpersoneel eerder in de rij te krijgen voor een vaccinatie, zo blijkt. Een tijdlijn:

Dinsdag 22 december: Een paar dagen voor Kerstmis begint Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zich te roeren over de grote drukte in ziekenhuizen en het hoge ziekteverzuim onder zorgpersoneel dat nodig is om coronapatiënten te behandelen. Onder meer bij BNR Nieuwsradio roept hij minister De Jonge op om 'meteen na Kerst' het ziekenhuispersoneel te vaccineren. "We weten dat de cijfers gaan oplopen en we kunnen de komende weken dus echt niemand missen."

Woensdag 23 en donderdag 24 december: achter de schermen wordt gesproken over de oproep van Gommers. Later zegt minister De Jonge tegen de NOS dat hem rond deze tijd signalen bereikten dat er iets moest worden gedaan aan de situatie in de ziekenhuizen. "Ik ben hier al sinds 24 december, Kerstavond, over aan het nadenken."

Maandag 28 december: Op de maandag na Kerstmis vindt een wekelijks overleg plaats tussen minister Tamara van Ark (Medische Zorg) en vertegenwoordigers uit de zorg. Ziekenhuizen en medisch specialisten verzoeken haar met klem om het ziekenhuispersoneel veel eerder te vaccineren dan het plan is.

Woensdag 30 december: Gommers is samen met Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, te gast bij Nieuwsuur. Hun pleidooi: stuur de coronavaccins die inmiddels in Nederland zijn aangekomen naar de ziekenhuizen en begin dan maandag 4 januari al met het inenten van ziekenhuispersoneel.

"Wij ziekenhuizen hebben de mogelijkheid om die vaccins goed te bewaren en goed uit te delen. Ik zou graag een oproep willen doen dat er besloten wordt de vaccins snel naar ziekenhuizen te sturen, zodat die ziekenhuizen dat goed kunnen doen", zei Gommers. "Wij kunnen dat gewoon doen", valt Kuipers hem bij.

Gommers krijgt de vraag of hij desnoods bereid is de vaccins zelf op te halen: