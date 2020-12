Ziekenhuizen: voorrang ziekenhuispersoneel op vaccin, anders dreigt zorginfarct

Ook het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is groot voorstander van het snel vaccineren van ziekenhuispersoneel. "Vanwege hun intensieve contact met coronapatiënten en om het moreel hoog te houden onder de medewerkers."

Eerder vandaag werd duidelijk dat minister De Jonge deze week niet meer zal reageren op de oproep van Gommers en Kuipers, waardoor het uitgesloten lijkt dat ziekenhuispersoneel al op maandag aan de beurt is. Het Tilburgse ziekenhuis toont begrip. "We snappen dat het moeilijk is om de vaccinatiestrategie van de ene op de andere dag om te gooien, maar we hopen dat het lukt."

Draaiboeken staan klaar

Zodra het kan, denken de ziekenhuizen dat ze snel kunnen beginnen. "We hebben de vriezers om het te bewaren en we hebben een werkgroep die weet wie er als eerste aan de beurt zijn", meldt het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend.

"Praktisch gezien kunnen we het", zegt topman Nardo van der Meer van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. "We hebben veel ervaring met het vaccineren van onze eigen mensen. De draaiboeken van de griepprikken kunnen we hier gebruiken." Ook wordt al bekeken welk personeel als eerste aan de beurt zou komen.

Van der Meer wil snel duidelijkheid krijgen of de vaccins inderdaad volgende week al beschikbaar komen. "Pas als we zeker weten dat het gaat gebeuren kunnen we het helemaal voorbereiden. Als maandag duidelijk wordt dat ziekenhuispersoneel wordt gevaccineerd, hebben we nog een paar dagen nodig."

Vaccinatiebereidheid

Als de ziekenhuismedewerkers eerder aan de beurt komen, moeten die natuurlijk wel bereid zijn om zich te laten inenten. Twee weken geleden bleek uit een peiling dat 70 procent van alle zorgmedewerkers de prik of prikken wil ontvangen, ongeveer evenveel als de rest van de bevolking.

De topman van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis verwacht dat een groot deel uiteindelijk akkoord gaat. "Ik verwacht dat we mensen op de inhoud kunnen overtuigen dat het hier om een veilig vaccin gaat."

Het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam gaat vanaf januari personeel informeren over het nut en de veiligheid van het coronavaccin. "We willen de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk hebben en dat gaan we heel zorgvuldig aanpakken."