De Jonge reageert deze week niet meer op smeekbede Gommers en Kuipers

Minister De Jonge van Volksgezondheid legt de oproep van Ernst Kuipers en Diederik Gommers om aanstaande maandag al te beginnen met het vaccineren van ziekenhuispersoneel voorlopig naast zich neer. Volgens zijn woordvoerder zal de minister er deze week niet meer op reageren. Daarmee lijkt de kans dat er inderdaad maandag gevaccineerd gaat worden nihil.

IC-chef Gommers en ziekenhuisbestuurder Kuipers deden hun oproep gisteren in Nieuwsuur. Ze wezen erop dat ziekenhuizen kampen met een groot ziekteverzuim. Het is volgens hen van het grootste belang om vooral het essentiële personeel op ic's, corona-afdelingen en ambulances zo snel mogelijk in te enten, om de coronapiek op te kunnen vangen. Het gaat dan om enkele tienduizenden mensen.

Ziekenhuizen zijn volgens de twee artsen zeer geschikt om het vaccin van Pfizer/Biontech toe te dienen. Er is voldoende gekwalificeerd personeel om de prikken te zetten en het bewaren van het vaccin is ook geen probleem.

'Puzzelen'

Na het ministersberaad van gistermiddag zei De Jonge nog dat het kabinet bekijkt of het mogelijk is om ziekenhuispersoneel eerder dan gepland in te enten. "Ik heb goed gehoord wat de zorg van de ziekenhuizen is en ik begrijp die ook. Maar dat vergt echt even puzzelen en daar kom ik begin volgende week op terug."

Volgens de woordvoerder blijft De Jonge bij die reactie. De minister zei ook dat het om "uitvoeringstechnische" redenen niet mogelijk is om eerder dan 8 januari met inenten te beginnen.