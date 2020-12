Gommers en Kuipers: 'Begin maandag met vaccineren ziekenhuispersoneel'

Intensivist Diederik Gommers en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers roepen op om zo snel mogelijk te beginnen met het vaccineren van essentieel ziekenhuispersoneel. Als het aan Gommers ligt wordt er maandag een start gemaakt, zegt hij in Nieuwsuur.

De ziekenhuizen hebben de mogelijkheid om de vaccins goed te bewaren en toe te dienen. Gommers hoopt dat er snel besloten wordt om doses vaccins naar ziekenhuizen te sturen. Kuipers stelt voor om zo snel mogelijk te beginnen met het vaccineren van het personeel van de intensive care, spoedeisende hulp, covid-afdelingen en ambulancepersoneel. "Dat zijn er enkele tienduizenden."

Nu komen eerst bewoners van verpleeghuizen, mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen én hun zorgmedewerkers aan de beurt.

Eerder vandaag herhaalde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge nog dat het niet mogelijk is om vóór 8 januari te beginnen met vaccineren. "Uitvoeringstechnisch kan dat gewoon niet", zei De Jonge vanmiddag.

Druk op zorg blijft hoog

"Wij vinden dat in de zorg, zeker in de situatie waarin de druk nog lange tijd heel hoog blijft, het cruciaal is dat personeel beschikbaar blijft voor de zorg", zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

De ziekenhuizen zien de druk zeer snel oplopen. De dagelijkse instroom van nieuwe patiënten is hoger dan het sinds april is geweest. Alleen al de afgelopen 24 uur kwamen er bijna 400 patiënten bij in de ziekenhuizen. De bezetting van de intensive care is op het hoogste niveau sinds mei, zegt Kuipers.

Vandaag werd bekend dat tientallen Nederlandse ziekenhuizen hun 'kritische planbare zorg' niet meer kunnen aanbieden. Het grote probleem bij een hoge bezetting van de ziekenhuizen is het ziekteverzuim onder het verpleegkundig personeel. "Zestien procent van de IC-verpleegkundigen in het Erasmus MC is ziekgemeld, en per verpleegkundige die we moeten missen kunnen we minder bedden verzorgen", zegt Kuipers.

Aantal patiënten stijgt door

Begin januari zullen er rond de 3000 patiënten in de ziekenhuizen liggen, blijkt uit de berekeningen van Kuipers. Dat aantal zal volgens de berekeningen binnen een aantal dagen doorstijgen naar 3424 bezette bedden met covid-patiënten op 7 januari. Op de eerste piek van de tweede golf, in de eerste week van november, lagen er 2623 patiënten met covid-19 in de ziekenhuizen.