Hof doet over een week uitspraak, avondklok blijft tot die tijd van kracht

Het gerechtshof in Den Haag doet over een week uitspraak in het hoger beroep over de avondklok. Dat zei de voorzitter van het hof, Marie-Anne Tan-de Sonnaville, nadat ze de argumenten van de Staat en actiegroep Viruswaarheid vandaag had aangehoord in de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Daarmee geldt de avondklok in ieder geval nog een week. In eerste instantie was het hof van plan om op dezelfde dag of "kort daarna" uitspraak te doen, maar volgens Tan-de Sonnaville is er toch meer tijd nodig om de zaak "grondig" te bestuderen.

Uitspraak rechter

Eerder deze week had een Haagse voorzieningenrechter geoordeeld dat de avondklok per direct ingetrokken moest worden. Volgens de rechter heeft het demissionaire kabinet niet de juiste juridische weg bewandeld bij de invoering van de coronamaatregel.

De Staat ging meteen in hoger beroep en dwong via een spoedappèl af dat de avondklok in ieder geval bleef gelden tot het hof uitspraak heeft gedaan.

Vandaag stonden de partijen wederom tegenover elkaar in de rechtszaal. Allereerst kreeg de landsadvocaat bijna een uur het woord. Hij legde uit waarom het kabinet de avondklok een noodzakelijke maatregel vindt en dat er wel degelijk sprake is van "buitengewone omstandigheden".

Daarbij wees hij onder meer naar dringende adviezen van het Outbreak Management Team, waarin het invoeren van de avondklok werd voorgesteld.

Een deel van het pleidooi van de landsadvocaat: