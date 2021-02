Bedrijfsleven snakt naar heropening, 'met 650.000 tests per dag kan het veilig'

Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland willen de economie vanaf volgende maand stap voor stap te heropenen. Door massaal te gaan testen, zo'n 20 miljoen keer per maand, oftewel 650.000 per dag, zou dat ook veilig kunnen.

De twee grote werkgeversorganisaties lieten het onderzoeken door KPMG, en presenteerden het plan vandaag. Door mensen voor een bezoek aan een restaurant, museum of kantoor te testen kan het totaal aantal besmetting juist dalen, ondanks dat er "enkele additionele besmettingen zullen plaatsvinden gedurende die activiteiten", zegt KPMG. "Besmettelijke personen die zich door het ontbreken van klachten daarvan niet bewust zijn, worden zo opgespoord." KMPG gaat ervan uit dat een groot deel van hen vervolgens in isolatie gaat.

Er worden volgens KPMG hierbij veel meer besmettingen voorkomen door het massaal testen dan dat er extra bijkomen door al die activiteiten. "Koppeling van testen aan toegang tot een activiteit zal de testbereidheid ook verhogen."

Nodig voor heropening

"Zonder massaal te gaan testen is de ruimte om te heropenen de komende maanden uitermate beperkt", zegt KPMG-onderzoeker David Ikkersheim. Volgens hem kost de lockdown nu zo'n 5 miljard euro per maand en zou het massaal testen zo'n 600 miljoen euro per maand kosten. De kosten van het testen zouden dus opwegen tegen de baten van een economie die weer meer open kan.

"Als we dit gedachtegoed van KPMG samen met de al beschikbare testcapaciteit uitstippelen op de routekaart van het kabinet kunnen we hopelijk in de loop van maart weer veel meer gesloten sectoren gaan openen en geven we mensen weer perspectief", zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. De werkgeversorganisaties zeggen over deze aanpak in gesprek te zijn met de ministeries van Volksgezondheid en Economische Zaken. Demissionair premier Rutte zei gisteren nog weinig ruimte voor versoepelingen te zien.