Krijgt het Pfizer-vaccin groen licht in Europa? Hier kun je vandaag op letten

Vandaag komt de Europese medicijnwaakhond EMA met een oordeel over het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Als het middel groen licht krijgt, wordt het nog voor de Kerst toegelaten op de Europese markt. Een paar dagen later, vanaf 27 december, beginnen de eerste EU-landen met inenten. In Nederland wordt op 8 januari de eerste prik gezet.

Wat gebeurt er vandaag?

Om 15.00 uur houdt de EMA een persconferentie over het Pfizer/BioNTech-vaccin, waarin de medicijnwaakhond onder meer uitlegt of het middel veilig is en goed werkt. De Europese toezichthouder baseert het oordeel op duizenden pagina's aan informatie over bijvoorbeeld het productieproces, de bereiding, dosering en de resultaten van laboratorium- en dierproeven. Het dossier met die informatie komt van de fabrikant van het vaccin, Pfizer dus.

In de EMA-commissie die het vaccin moest beoordelen zijn alle EU-lidstaten vertegenwoordigd. Namens Nederland was het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) betrokken. Ook de beoordelaars van die organisatie geven vanmiddag een persconferentie, om 15.30 uur. Het CBG komt dan met een eigen analyse en uitleg van het EMA-rapport. Ook publiceert het college vanmiddag een Nederlandstalig overzicht van de effectiviteit en bijwerkingen van het Pfizer-vaccin: 'het vaccin in het kort'.

Het Nederlands kabinet stelde gisterochtend een vliegverbod in voor luchtverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk vanwege de nieuwe en mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus. Later werd ook een vliegverbod ingesteld en werden passagiers van veerboten geweerd. Virologen verwachten dat het vaccin nog wel effectief is tegen de nieuwe variant. Het ligt voor de hand dat EMA tijdens de persconferentie ook op die vraag ingaat.