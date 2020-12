Europese toezichthouder vervroegt besluit over coronavaccin naar 21 december

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt komende maandag, acht dagen eerder dan gepland, met een besluit over goedkeuring voor het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. De kwaliteitsbewaker van medicijnen zegt dat aanvullende informatie van de vaccinmakers dit mogelijk maakt.

De Nederlandse toezichthouder CBG bevestigt dat het EMA op 21 december een extra bijeenkomst heeft gepland. De aanvankelijke datum van 29 december blijft ook staan voor het geval het EMA extra gegevens nodig heeft en dus pas later een besluit kan nemen.

Duitsland oefende de afgelopen dagen forse druk uit op het EMA. De Duitse zorgminister Jens Spahn zei vanmorgen, nog voor de bekendmaking van het EMA, dat de regering in Berlijn zich tot doel heeft gesteld om nog dit jaar een begin te kunnen maken met het vaccineren van de bevolking.

Zondag toonde Spahn zich ook al ongeduldig: hij wees er toen op dat Duitsland 440 vaccinatieplekken in gereedheid heeft gebracht, 10.000 artsen en medische stafmedewerkers heeft gemobiliseerd en vandaag had kunnen beginnen met inenten.

Geen noodprocedure

Terwijl in Groot-Brittannië, Canada en de VS al mensen tegen het coronavirus worden gevaccineerd, wacht de EU nog op de goedkeuring van het EMA. Spahn zegt niet te willen aandringen op een noodprocedure (zoals de Britten en de Amerikanen wél hebben gedaan), omdat dat het vertrouwen in het vaccin zou kunnen schaden.

Het EMA zei eerder op 29 december uitsluitsel te willen geven over het Pfizer/BioNTech-vaccin en twee weken later over het vaccin van Moderna, een ander farmacteutisch bedrijf.

De Amerikaanse farmaceut Pfizer laat weten dat het vaccin onmiddellijk na goedkeuring geleverd kan worden.

Vanaf morgen op slot

Duitsland kampt met hoge besmettingscijfers en gaat vanaf morgen in een strenge lockdown tot zeker 10 januari. Daarom én vanwege het feit dat BioNTech een Duitse farmaceut is, zouden bondskanselier Merkel en minister Spahn alles in het werk stellen voor een snelle goedkeuring en start van de vaccinatiecampagne, schrijft de krant Bild.

Het EMA laat alleen weten dat er dag en nacht gewerkt wordt aan de goedkeuring en dat het tijdsschema scherp in de gaten wordt gehouden.