Genoeg vaccins besteld om voor 1 juli meeste Nederlanders te vaccineren

Niet alle geleverde vaccins worden ook echt gebruikt. Het RIVM houdt rekening met verspilling van zo'n 10 tot 20 procent, zei Jaap van Delden, programmadirecteur vaccinatie covid-19, vandaag in de Tweede Kamer. Dat komt doordat het vaccin slechts vier à vijf dagen houdbaar is in de koelkast en niet zeker is of mensen die een oproep krijgen ook komen opdagen.

Er zijn 25 miljoen naalden en spuiten besteld. Dat is genoeg om alle volwassen Nederlanders te vaccineren. De eerste leveringen van deze materialen vinden volgens De Jonge nu al plaats.

De eerste vaccins worden geleverd aan zorgmedewerkers. Het kabinet denkt dat driekwart van hen, mede door de grote impact van covid-19 op de samenleving, een vaccin zou willen. Deze maand start een overheidscampagne om mogelijke twijfels over vaccinatie bij mensen weg te nemen.