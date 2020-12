Moeten we ons zorgen maken over de gemuteerde coronavariant?

Een vliegverbod vanuit het VK naar Nederland en rigoureuze lockdown-maatregelen in Zuidoost-Engeland, allemaal het gevolg van een nieuwe gemuteerde variant van het coronavirus, die zich makkelijker lijkt te verspreiden. Op veel vragen is het antwoord nog onduidelijk, dit is wat we nu weten:

Verspreidt het virus zich echt sneller?

Uit Brits onderzoek blijkt dat je van het gemuteerde virus niet zieker wordt, maar dat de nieuwe variant wel sneller oprukt. Volgens premier Johnson zelfs 70 procent sneller.

Viroloog Marion Koopmans wijst erop dat de snelle verspreiding in Engeland ook andere oorzaken kan hebben. Het kan de variant inderdaad besmettelijker is, maar het kan ook zijn dat er een super-spreading event is geweest waardoor net deze variant zich sneller is gaan verspreiden. "Ik hoorde dat het in Oxford Street in Londen vorige week zwart zag van de mensen."

Uit de eerste resultaten van Brits onderzoek blijkt dat de nieuwe variant eigenschappen heeft waardoor het virus zich makkelijker aan cellen bindt en ze mogelijk ook makkelijker binnendringt. Maar om erachter te komen hoe snel is veel meer onderzoek nodig, naar het virus zelf in laboratoria en naar de testresultaten van coronapatiënten.

In Nederland is begin december één geval van de nieuwe variant vastgesteld, maar dat wil niet zeggen dat die zich hier nog niet verspreidt, want van alle coronatesten die worden afgenomen wordt maar bij een handjevol gekeken om welke variant het gaat. Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding moeten er meer zogenaamde virus-karakteriseringen worden uitgevoerd.

Komen dit soort mutaties vaker voor?

Koopmans benadrukt dat dit bepaald niet de eerste mutatie is. Het virus verandert voortdurend. Een mutatie is eigenlijk een kopieerfout. "Als zo'n virus je lichaam binnenkomt, gaat het cellen in en zichzelf kopiëren. Je wordt een soort virusfabriek. Er gaat één virus naar binnen, er komen er duizend uit. Dat kopiëren dat gebeurt een beetje slordig. daar worden fouten bij gemaakt en dat zijn mutaties."

NOS op 3 legt in deze video uit dat het onvermijdelijk is dat virussen muteren. Op het moment dat de video werd gepubliceerd half november waren er wereldwijd al 3300 variaties geregistreerd: