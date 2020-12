Kabinet wil eerst zorgpersoneel vaccineren, daarna pas ouderen

Het zorgpersoneel in de verpleeghuizen, de thuiszorg, de wijkverpleging en de gehandicaptenzorg is de eerste groep die een coronavaccin krijgt. Dat maakt het kabinet vanavond bekend, zeggen bronnen tegen de NOS.

Die groep bestaat uit 625.000 mensen, terwijl Nederland genoeg Pfizer-vaccins heeft voor 450.000 mensen. Niet alle zorgpersoneel kan dus direct worden ingeënt. Het kabinet gaat centrale locaties opzetten voor het zorgpersoneel, hoeveel en waar is nog niet bekend.

Volgens ingewijden kiest het kabinet voor deze strategie omdat het lastiger is om het vaccin bij de meer dan 3000 verpleeghuis- en gehandicapteninstellingen te krijgen. Het Pfizer-vaccin moet op -70 graden bewaard worden, dat is een logistieke uitdaging. Zorgpersoneel kan naar centrale locaties reizen, bewoners niet

Koelkasttemperatuur

Het Pfizer-vaccin kan vijf dagen op koelkasttemperatuur worden bewaard, wat betekent dat zorginstellingen zelf geen diepvriezers nodig hebben. Toch is de logistieke uitdaging bij de verspreiding over de instellingen groter dan bij het opzetten van centrale punten voor personeel.

Daarnaast zijn er nog steeds zorgen over of het Pfizer-vaccin wel effectief is voor kwetsbare ouderen.

In Groot-Brittannië zijn vandaag wel ouderen gevaccineerd, maar daar gaat het om ouderen die in het ziekenhuis liggen of al een afspraak met hun arts hadden staan. Daarna is ook daar het personeel in de ouderenzorg aan de beurt.