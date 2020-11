Gezondheidsraad: 60-plussers en kwetsbaren als eersten vaccineren

Mochten de omstandigheden veranderen dan zou een andere strategie beter zijn. Zo zou bij een laag aantal besmettingen het mogelijk verstandiger zijn om vooral de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat kan door jonge mensen tussen de 20 en de 30, die de meeste contacten hebben, als eerste te vaccineren. Ouderen en kwetsbaren worden op die manier indirect beschermd, doordat het virus dan minder rondgaat.

Volgens de Gezondheidsraad is het wel een strategie met veel haken en ogen. Zo is op dit moment onduidelijk of de gereserveerde vaccins niet alleen beschermen tegen de ziekte corona, maar ook besmettingen tegengaan. Er is daarom meer onderzoek nodig om te bepalen of deze strategie zou kunnen werken.

Vitale beroepen

Een derde mogelijke strategie is erop gericht om ontwrichting van de samenleving zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat zou kunnen door zorgmedewerkers en mensen met andere vitale beroepen, zoals leraren, politiemensen en ambtenaren, als eerste te vaccineren. Voorwaarde is wel dat het ziekteverzuim of sterfte in deze sectoren op dat moment hoog is, waardoor er een reëel risico is dat deze sectoren uitvallen.

Omdat er nog te weinig bekend is over de werking en beschikbaarheid van de vaccins en de epidemiologische situatie op het moment dat de vaccins beschikbaar komen, wil de Gezondheidsraad nog geen definitief advies uitbrengen. Zelfs een combinatie van meerdere strategieën is volgens de raad een optie, als de situatie daar op dat moment om vraagt.

Mogelijk zal de Gezondheidsraad opnieuw advies uitbrengen als er meer bekend is over de beschikbare vaccins.