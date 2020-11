Burgemeesters willen landelijk messenverbod voor jongeren

Het dragen van steekwapens als vlindermessen en stiletto's is al bij wet verboden, maar het is op straat toegestaan om een mes korter dan 28 centimeter op zak te hebben. Wel kan de politie het mes in beslag nemen als het duidelijk bedoeld is om letsel aan personen toe te brengen en niet om bijvoorbeeld een appel te schillen.

Bezorgd

Ruim de helft van de burgemeesters geeft in het onderzoek aan zich zorgen te maken over de situatie onder de jongeren in hun gemeente. Onder anderen de burgemeesters van de gemeenten Nissewaard en Ridderkerk vroegen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid eerder al om een landelijk verbod op messen voor jongeren na steekincidenten in hun gemeente.