Aantal minderjarige verdachten steekincidenten landelijk verdubbeld

De politie benadrukt dat verdachten die bij meerdere incidenten betrokken waren mogelijk dubbel geteld zijn. "Maar het is zonder meer een zorgelijke ontwikkeling, die vraagt om een brede maatschappelijke aanpak", zegt Schouten. "Of de toename van betrokken minderjarigen doorzet is op dit moment niet te zeggen. Maar het is iets om goed in de gaten te houden."

Messen verdrievoudigd

Verder is het aantal steekwapens dat bij minderjarigen in beslag is genomen bijna verdrievoudigd. Waar het in 2017 nog om 454 messen ging, waren dat er verleden jaar 1286.

"Vooral bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar is een sterke stijging te zien van het aantal in beslag genomen messen", zegt een politiewoordvoerder. "Dit kan ook komen door de extra aandacht die ervoor is."