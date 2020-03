Steekincidenten onder minderjarigen in Rotterdam verdubbeld

Het aantal steekincidenten met minderjarige verdachten is in Rotterdam bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die de NOS bij de politie in Rotterdam heeft opgevraagd.

In 2019 waren er 36 steekincidenten onder minderjarigen, in 2018 waren het er nog 19. Het aantal minderjarige verdachten kan volgens een politiewoordvoerder hoger zijn dan het aantal incidenten: "Er zijn namelijk ook zaken waarbij twee daders gestoken hebben."

Rotterdam is de eerste eenheid van de politie die cijfers over messengeweld onder minderjarigen op een rij heeft.

Amsterdam

Wel heeft Amsterdam inmiddels inzicht in het totale aantal minderjarige verdachten bij wapenincidenten. Dat aantal is in de afgelopen drie jaar met 50 procent gestegen. In 2017 waren er nog 209 verdachte jongeren. Vorig jaar waren het er 320.

"Hieronder vallen naast steekwapens bijvoorbeeld ook vuurwapens en stroomstootwapens", vertelt een woordvoerder van de Amsterdamse politie. "Maar we zien een trend om steekwapens ook daadwerkelijk te gebruiken."