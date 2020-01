Grapperhaus: meer messen verbieden niet de oplossing

Het uitbreiden van de lijst met verboden messen is volgens minister Grapperhaus van Justitie niet de manier om incidenten met steekwapens tegen te gaan. Dat zei hij voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Grapperhaus denkt meer aan gedragsmaatregelen en aan preventief fouilleren.

Geschokt door recente incidenten met steekwapens pleitte de Tweede Kamer gisteren voor aanscherping van het beleid. Eerder op de dag hadden politiemensen uit grote steden en burgemeesters politiek en maatschappij opgeroepen om samen "het tij te keren".

Recente incidenten, zoals de dood van de 16-jarige Roan uit Drachten, hebben Kamerleden geschokt. PvdA-Kamerlid Kuiken: "Het is afschuwelijk dat je kind een gezellige avond uit hoopt te hebben en nooit meer thuiskomt. De laatste tijd horen we over steeds jongere mensen die de messen bij zich dragen".

Minister Grapperhaus wil vooral de discussie aangaan over het gebiedsgewijs preventief fouilleren. "Je kunt ook met een aardappelmesje de straat oplopen en heel verkeerd gedrag vertonen en iemand neersteken. Je moet ook kijken: hoe kun je bepaalde gevaarlijke situaties in gebieden voorkomen. Preventief fouilleren is een discussie maar ik vind wel dat we die discussie aan moeten gaan".

Jonge slachtoffers

In de laatste dagen van 2019 overleed de 16-jarige Roan uit Drachten, nadat hij voor de deur van een café door twee leeftijdsgenoten was neergestoken.

Daarvoor was er een golf van steekincidenten onder jonge Rotterdammers. In Breda overleed in augustus een 15-jarig meisje na een steekincident. In Amsterdam werden deze week jonge tieners met steekwapens opgepakt, de jongste was elf jaar.

Minister Grapperhaus: "We moeten van dit gedrag af. Er is van alles verboden en strafbaar gesteld. Je moet nu ook kijken hoe je gevaarsituaties in bepaalde gebieden kunt veranderen".