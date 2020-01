Tweede Kamer: aanscherping regels messen bekijken

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil kijken hoe de regels ten aanzien van steekwapens kunnen worden aangescherpt. Veel partijen zijn geschokt door recente incidenten met steekwapens en staan open voor de uitbreiding van een messenverbod.

Dat blijkt uit een rondgang van de NOS.

Er leven wel veel vragen. Bijvoorbeeld over welke wapens daar dan voor in aanmerking komen en hoe het met de handhaving moet.

Onder meer PvdA, SP, CDA, VVD, GroenLinks, en het Kamerlid Haga willen dat minister Grapperhaus gaat onderzoeken hoe het messenverbod kan worden uitgebreid.

Doodgestoken

Politiemensen uit grote steden riepen eerder vandaag politiek en maatschappij op om samen "het tij te keren".

Gisteren was het afscheid van de 16-jarige Roan uit Drachten. Hij werd in de laatste dagen van 2019 voor de deur van een café door twee leeftijdsgenoten neergestoken en overleed aan zijn verwondingen.

'Steeds jonger'

Eerder was er al een golf van steekincidenten onder jonge Rotterdammers. In Breda overleed in augustus een 15-jarig meisje na een steekincident. Ook Amsterdam kampt met veel jonge betrokkenen bij messengeweld.

In de hoofdstad werd gistermiddag een groep van vijf jonge tieners opgepakt met een groot aantal steekwapens op zak. De jongste was 11 jaar. Kamerleden noemen de ontwikkelingen afschuwelijk en willen met de minister in debat over oplossingen.

PvdA-Kamerlid Kuiken: "Het is afschuwelijk dat je kind een gezellige avond uit hoopt te hebben en nooit meer thuiskomt. De laatste tijd horen we over steeds jongere mensen die de messen bij zich dragen".

Volgens 50-Plus-fractievoorzitter Krol had een strenger beleid "al lang geregeld moeten zijn".