'Met vuisten alleen ga je het hier in Rotterdam-Zuid niet redden'

De jongens uit de buurt, zoals Jimmy maar ook Qlas en Blacka, zeggen dat hun gedrag wordt beïnvloed door de omgeving waarin ze leven. Jimmy: "Als je hier opgroeit word je automatisch zo. Ik zie hoe andere jongens dit doen, hoe familie dit doet. Ik kan er eigenlijk niks aan doen."

Bang voor de politie is hij niet. "Het raakt me niet meer echt. Ik heb best wel vaak even vastgezeten." Jimmy heeft een avondklok, en is al eens opgepakt voor andere incidenten. Wat hem wel kan raken? "Als er iets met mijn familie gebeurt."

Aanpak

Politie en OM werken samen om het geweld te stoppen. Naar aanleiding van de recente steekincidenten zijn er extra maatregelen genomen, zoals preventief fouilleren. "Daarmee halen we mensen die messen dragen uit de anonimiteit. En in het geval van minderjarigen kan het ook een aanleiding zijn om gesprekken te voeren met ouders", zegt Sharon Mclntosh, woordvoerder van de politie Rotterdam.

Ook scholen zijn bezig met de veiligheid, want het gaat om leerplichtigen. "Het is geen schoolprobleem, maar het kan je school wel raken", vindt Mark Otto, schooldirecteur van onder andere de school waar een steekincident heeft plaatsgevonden. "In de lessen maatschappijleer gaan we dit onderwerp bespreken."

Maar ook buiten de school verandert er iets: er wordt gesproken over zichtbare aanwezigheid van politie en cameratoezicht. Daarnaast worden op scholen kluisjescontroles gehouden.

Wat de jongeren zelf zien als oplossing? "Een goede bezigheid hebben", zegt Blacka. De muziek van hem en Qlas wordt steeds populairder waardoor ze naar eigen zeggen zijn veranderd. "Wij zijn nu vaker in de studio, dit is ons buurthuis. We willen dit wel creëren voor iedereen, alleen kunnen wij dat niet."