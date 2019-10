14-jarige jongen neergestoken in Rotterdam, twee minderjarigen opgepakt

Een 14-jarige jongen is vanmiddag neergestoken in Rotterdam-Zuid. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee minderjarige verdachten zijn aangehouden. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte.

RTV Rijnmond schrijft dat het incident gebeurde op de stoep van het Montfoortcollege aan de Montessoriweg. De politie kan nog niet zeggen of het slachtoffer of de verdachten op deze school zitten.

Ook is nog niets bekend over de aanleiding voor de steekpartij. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er gesproken wordt met getuigen en dat camerabeelden bekeken worden.