Politie in grote steden vraagt om betere aanpak steekincidenten

Steekpartijen met jonge daders en vaak ook jonge slachtoffers lijken steeds vaker voor te komen. Gisteren was de crematie van de 16-jarige Roan uit Drachten. Hij werd in de laatste dagen van 2019 voor de deur van een café door twee leeftijdsgenoten neergestoken en overleed aan zijn verwondingen. Eerder was er al een golf van steekincidenten onder jonge Rotterdammers en ook Amsterdam kampt met veel jonge betrokkenen bij messengeweld.

Politiemensen in de grote steden zien deze trend en maken zich zorgen. De eenheden Amsterdam en Rotterdam roepen om een steviger aanpak. "We signaleren een zorgelijke ontwikkeling", laat de politie in Amsterdam weten. "We moeten als overheid en maatschappij het tij keren."

Meer en grotere messen

Steeds vaker lijken tieners messen bij zich te dragen. Zondag hield de Amsterdamse politie nog een vijftal minderjarigen aan die worden verdacht van een gewapende overval. Bij hen werd een arsenaal grote steekwapens aangetroffen. De jongste verdachte was 11 jaar.

Ook Halt, dat zich richt op jongeren, ziet een stijging van illegaal wapenbezit, blijkt uit cijfers die de NOS bij Halt heeft opgevraagd. Tot 2016 was er een constante daling, maar sindsdien is het aantal zaken ieder jaar weer sterk toegenomen. In 2016 waren er 269 Halt-zaken waarbij sprake was van illegaal wapenbezit. In 2019 was dat aantal opgelopen tot 395.

"Hierbij gaat het vaak om keukenmessen, zakmessen of creditcardmessen", vertelt Halt. "Maar ook wel eens om uitschuifbare wapenstokken en bijvoorbeeld nepvuurwapens." Ook komen er steeds vaker jongeren bij Halt terecht die zeggen dat ze zich zonder mes onveilig voelen.

Wel benadrukt Halt dat het lastig is om de stijging in perspectief te plaatsen, want de politie heeft geen cijfers van verboden wapenbezit in andere leeftijdscategorieën.

Toch laten de cijfers zelf een duidelijk beeld zien: