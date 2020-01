Politie vindt groot aantal messen bij groep Amsterdamse minderjarigen

Agenten hebben in Amsterdam gistermiddag een groep van vijf jonge tieners opgepakt met een groot aantal steekwapens op zak. Op een foto van de politie is onder meer een kapmes, ijsbijl en een legermes te zien.

De minderjarigen werden aangehouden na een melding van een straatroof in stadsdeel Oud-Zuid. De jongste is 11 jaar, de oudste 16. Twee jongens zijn 14 jaar en een is er 15.

Ernstige zorgen

Een wijkagent van de politie Amsterdam Zuid-Buitenveldert zegt zich ernstige zorgen te maken over het toenemende aantal wapens dat hij ziet bij minderjarige jongeren.

"Ik heb er geen woorden voor, u wel?", schrijft hij in een bericht op sociale media. De agent roept ouders op hun kinderen beter in de gaten te houden.

Eind oktober schreven koepelorganisatie Sociaal Werk Nederland en Stichting HALT nog een brandbrief naar de Tweede Kamer. Daarin pleitten de organisaties het aantal jongerenwerkers te verhogen van twee- naar twintigduizend. Zo zou voorkomen kunnen worden dat jongeren in handen van criminelen vallen.