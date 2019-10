Tien keer meer jongerenwerkers nodig in strijd tegen drugsgeweld

Omar Tissoudali is een rolmodel in Amsterdam Nieuw West. Hij is aanvoerder van ASV Lebo, koploper in de eredivisie zaalvoetbal, begeleid leerlingen op een middelbare school en is jongerenwerker bij een stichting. Via voetbal legt hij contact met jongeren. "Je kan het even over voetbal hebben, wat ze heel erg aantrekt. Dan heb je een band en dan kan je vanuit daar de jongens verder motiveren."

Het helpt Omar dat hij in een achterstandswijk opgroeide, de Staatsliedenbuurt. "Je spreekt een beetje dezelfde taal, dat is belangrijk. Iemand die niet uit een achterstandswijk komt, die begrijpt dat helemaal niet. Als iemand voelt dat ik hem begrijp, dan probeert hij toch wat meer los te laten."

Minister Grapperhaus zei na de moord op advocaat Derk Wiersum dat hij meer dan alleen politie en justitie wil inzetten tegen drugscriminaliteit. "Jeugdwerk moet betrokken worden. Jongetjes van tien, elf worden in probleemwijken geronseld."

Geen wondermiddel

Volgens onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam stimuleert jongerenwerk het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij jongeren. Ze vragen sneller hulp bij instanties en jongeren met zware problemen blijven stabieler.

Marcel Spierts promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op de professionalisering van sociaal-culturele beroepen zoals jongerenwerkers en richtte het onderzoeks- en praktijkcentrum voor jongerenwerk op de hogeschool van Amsterdam op. Hij gelooft dat jongerenwerk veel kan doen.

"Maar het is geen wondermiddel. Als jongeren al te ver zijn in de criminaliteit kun je niet meer helpen. Maar je moet voorkomen dat de andere jongeren hen niet volgen. Probeer de broertjes en zusjes te bereiken. Werk samen met ouders, investeer in de buurt", adviseert Spierts.

Overvraagd

"Als er een moeilijke, grote casus is waarin heel veel speelt - op school, thuis, op straat - dan heb je veel meer tijd nodig. Dan ga je vanuit jezelf gewoon door met zo'n jongen, maar dat is niet altijd te doen. Daardoor raak je soms jongeren kwijt", zegt Tissoudali.

Volgens Spierts worden jongerenwerkers vaak overvraagd. "Ze zijn steeds meer in beeld bij verschillende instanties. Vanuit het onderwijs, de politie en jeugdzorg komen allerlei vragen op jongerenwerkers af. Daarnaast is er ook veel bureaucratie binnen de gemeenten", zegt hij. Jongerenwerkers zouden volgens de onderzoeker makkelijker bij bijvoorbeeld hun wethouder moeten kunnen aangeven wat ze willen en nodig hebben.