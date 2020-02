Meer burgemeesters roepen op tot landelijk messenverbod voor minderjarigen

De burgemeesters van de gemeenten Nissewaard en Ridderkerk roepen op tot een landelijk verbod op het dragen van messen door minderjarigen.

Beide burgemeesters kregen in de afgelopen maanden te maken met steekincidenten in hun gemeenten, waarbij minderjarigen betrokken waren.

"Wij vonden dit daarom een moment een signaal af te geven richting de landelijke politiek", zegt burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard in het NOS Radio 1 Journaal.

In zijn gemeente, in de stad Spijkenisse, werd in november vorig jaar een 13-jarige jongen aangehouden voor een ernstig steekincident op een metrostation.

Wel of niet de oplossing?

"Het gaat om een reeks incidenten die niet alleen in onze gemeenten plaatsvinden, maar in het het hele land", zegt Van Oosten. Hij doelt daarmee onder meer de dodelijke steekpartij in Drachten eind vorig jaar, waarbij een 16-jarige jongen omkwam en waar jongens van 14 en 15 jaar voor werden opgepakt.

Kort na dat incident pleitte burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland, waarin Drachten ligt, ook al voor een landelijk messenverbod. Vervolgens bleek uit een rondgang dat een meerderheid van de Tweede Kamer bereid was te kijken hoe de regels ten aanzien van steekwapens konden worden aangescherpt.

Justitieminister Grapperhaus liet toen in een reactie weten dat verbieden volgens hem "niet de oplossing" was. "Je kunt ook met een aardappelmesje de straat oplopen en heel verkeerd gedrag vertonen en iemand neersteken. Je moet ook kijken: hoe kun je bepaalde gevaarlijke situaties in gebieden voorkomen", zei hij.

Rol ouders

Afgelopen weekeinde liep de Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot een nacht mee met de politie in zijn stad. Hij zag met eigen ogen hoe een 15-jarige jongen met mes op zak werd opgepakt. "Ouders, waar zijn jullie? Ga opvoeden", schreef hij vervolgens in hoofdletters op Twitter.