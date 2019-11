13-jarige verdacht van poging tot doodslag na steekincident Spijkenisse

De 13-jarige jongen die dit weekend werd aangehouden wegens het neersteken van een 14-jarige jongen uit Spijkenisse, wordt verdacht van poging doodslag en zware mishandeling. Hij blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

De tieners zouden zaterdagavond ruzie hebben gekregen. In de hal van metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse liep dat dusdanig uit de hand dat er werd gestoken. De 14-jarige raakte ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Nog dezelfde avond werd de jongen van 13 opgepakt. Ook hij komt uit Spijkenisse, schrijft RTV Rijnmond.

Onrust, meerdere incidenten

Het steekincident leidde tot onrust in Spijkenisse. De burgemeester riep jongeren in de gemeente op om zich uit te spreken tegen wapenbezit en het gebruik van wapens. Maandag liepen tientallen mensen mee in een protestmars naar het gemeentehuis. Ze eisten maatregelen tegen het geweld onder scholieren.

De afgelopen periode waren er in Spijkenisse en omgeving meerdere steekincidenten waar jongeren bij betrokken waren. Ook in Rotterdam en Rozenburg bijvoorbeeld. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat het steekincident van afgelopen zaterdag iets te maken heeft met de andere incidenten.