Jongerenwerkers bezorgd over messen: 'Geweld op straat steeds explosiever'

Drillrap

Als een mogelijke oorzaak van de toenemende verheerlijking van geweld onder jongeren wordt vaak gewezen naar drillrap, een muziekgenre waarin rappers dreigen met wapens en geweld tegen groepen uit andere wijken.

Dat sommige drillrappers er niet voor terugdeinzen die wapens ook echt te gebruiken, werd begin augustus duidelijk bij de fatale steekpartij in Scheveningen. Leden van een groep uit Amsterdam staken een 19-jarige aanhanger van een rivaliserende Rotterdamse drillrapgroep neer. Een jaar eerder werd drillrapper Jay-Ronne in Amsterdam doodgestoken.

Om hier tegenwicht aan te bieden, worden onder andere in Hoorn rap-workshops georganiseerd voor de jongeren in de wijk. "Drillmuziek komt vaak negatief in het nieuws, door de negatieve teksten en beelden die erin naar voren komen", vertelt jongerenwerker Uad. "Daar willen we een positieve draai aan geven."

In de workshop gaan ze samen met jongeren aan de slag met de muziek die voor drillrap wordt gebruikt. "We pakken de elementen die ze aantrekt, zoals het ritme en de beat, en dan laten we ze daar nieuwe, positievere teksten op schrijven." Eind van de week zetten de jongeren uit de workshop hun eerste video online.