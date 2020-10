50Plus kiest: wordt het de 'scorende spits' of het 'prima Kamerlid'?

Inhoudelijke discussie dus, maar ook - waar de partij om bekend staat - niet-inhoudelijk gekrakeel. Achter de schermen wordt met modder gegooid tussen de kampen. Maar het blijft niet achter de schermen. Zo zou het bestuur een debat tussen kandidaten hebben tegengehouden en gaan er geluiden op dat Den Haan wordt voorgetrokken.

De afgelopen weken is zij het land ingegaan om met afdelingen te praten, andere kandidaten werd dat niet gevraagd. En op de persuitnodiging voor de verkiezing van vandaag wordt alleen Den Haan bij naam genoemd.

Oprichter en voorzitter Nagel (teruggekeerd met steun van Van Brenk) noemt het onzin dat zijn kandidaat wordt voorgetrokken. "Alle kandidaten hebben een profiel op de website, ze hebben allemaal een videobandje mogen maken en ze krijgen vandaag allemaal 2 minuten spreektijd." Dat Den Haan vaak werd uitgenodigd wijt hij eraan "dat ze nieuw is".

Vergrootglas

Van ruzie is dan ook absoluut geen sprake, zegt hij. "Er zijn geen ruzies, zelfs niet als u met een vergrootglas te werk gaat." Nagel vindt dat andere partijen een voorbeeld zouden moeten nemen aan 50Plus. Feit is wel dat Van Brenk al heeft aangekondigd te vertrekken als Den Haan wordt gekozen. Kamerlid Leonie Sazias noemt het "verschrikkelijk jammer" als dat zou gebeuren. "Maar dat is nog geen ruzie."

Sazias staat overigens zelf ook op de kandidatenlijst, maar zegt dat ze zich wil terugtrekken. "Liane is het beste om 50Plus uit het slop te trekken." Dat is nodig, want de partij staat er niet goed voor in de peilingen. Begin dit jaar stond 50Plus rond de tien zetels, in maart zes à zeven en nu zijn er nog een à twee over.