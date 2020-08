50plus wil ANBO-directeur Liane den Haan als lijsttrekker

Liane den Haan is de kandidaat-lijsttrekker van 50Plus. Zij is nu directeur van ouderenbond ANBO. Voorzitter Nagel heeft bekendgemaakt dat het bestuur haar voordraagt. De kandidatuur moet nog worden bekrachtigd door de leden.

Voorzitter Nagel zei dat veertien mensen zich hadden gemeld voor het lijsttrekkerschap en dat het bestuur met vier van hen gesprekken heeft gevoerd. Behalve Den Haan waren dat de Kamerleden Corrie van Brenk en Leonie Sazias en het Rotterdamse raadslid Ellen Verkoelen. Volgens Nagel waren de andere drie ook goede kandidaten, maar vond het hoofdbestuur Den Haan de beste. Hij noemde Den Haan iemand met een grote staat van dienst, "niet altijd onomstreden, maar wel altijd rechtdoor". Hij benadrukte dat ze erg thuis is in de "ouderenmaterie" en dat ze debatten aankan.

Pensioen

Den Haan, die 52 jaar is, zei dat de positie van ouderen moet worden versterkt. "We moeten op het gebied van inkomen, wonen en gezondheid laten horen dat het anders moet. De veranderingen die nodig zijn, gaan niet snel genoeg. Ik zal me als eerste gaan inzetten voor een goed pensioen." Ze voegde eraan toe dat gepensioneerden de afgelopen tien jaar een koopkrachtverlies van 20 procent hebben geleden.

Den Haan zei ook dat 50Plus dicht bij het werk ligt, dat ze de afgelopen tijd heeft gedaan. Ze was nog geen lid van 50Plus. Eigenlijk moesten kandidaten minimaal een jaar lid zijn om lijsttrekker te kunnen worden, maar het hoofdbestuur heeft haar dispensatie gegeven. Den Haan zei dat ze als bestuurslid van de ANBO geen lid van een partij kon zijn. Ze heeft in de beginjaren van haar directeurschap wel in de gemeenteraad van Woerden gezeten, eerst voor D66, later voor Progressief Woerden, een samenwerkingsverband van PvdA en GroenLinks.

50Plus heeft een nieuwe lijsttrekker nodig in verband met het vertrek van Henk Krol. Het was de bedoeling dat die bij de komende Kamerverkiezingen de lijst weer zou aanvoeren, maar dat gaat niet door: na allerlei interne ruzies is Krol uit de partij gestapt. Hij zit nog wel in de Kamer, maar als onafhankelijk Kamerlid. Hij wil volgend jaar aan de verkiezingen meedoen met de Partij voor de Toekomst.