Henk Krol weg bij 50Plus, neemt zetel mee en begint nieuwe beweging

Partijleider Henk Krol van 50Plus start een eigen nieuwe politieke beweging. Hij stapt uit de partij, neemt zijn zetel mee en blijft in de Tweede Kamer.

In zijn afscheidsbrief zegt hij dat hij de Partij voor de Toekomst heeft opgericht. Reden is het conflict van de afgelopen weken. Krol zegt daarover dat het binnen de partij niet meer om de leden gaat maar om "ego's en er zitten ook te veel baantjesjagers binnen de club".

Volgens Krol is de partijstructuur te ingewikkeld vanwege de vele afdelingen waar regelmatig bestuurswisselingen zijn. Ook is er te veel tegenstand tegen partijdemocratie en het laten meebeslissen van alle leden, zegt hij.

Krol in zijn brief: "Daar wil ik niet langer bij horen. En als ik jullie was zou ik dat ook niet langer willen." Hij spreekt van "elf bewogen jaren waarin te veel energie verloren ging aan geruzie en gekonkel".

Henk Krol licht zijn keuze voor de nieuwe beweging toe in het programma WNL op Zondag: