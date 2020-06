Ex-voorzitter Dales haalt bij definitief vertrek uit naar 50Plus: 'Partij van dwazen'

Ex partijvoorzitter Geert Dales heeft ook zijn lidmaatschap bij 50Plus opgezegd. Hij was in mei al opgestapt als voorzitter na een hoogopgelopen machtsstrijd in de partijtop, die onder meer draaide om zijn wens om Tweede Kamerlid te worden.

Een groep van allerlei Eerste- en Tweede Kamerleden en provinciale bestuurders keerden zich tegen hem, alleen partijleider Krol bleef hem steunen.

Tuinkabouters

Nu heeft hij ook zijn lidmaatschap opgezegd, zo maakte hij in een brief aan het hoofdbestuur bekend. In de brief zet hij nog eens uiteen welke fouten in zijn ogen er zijn gemaakt. Hij vindt dat 50Plus - die er enkele maanden geleden goed voorstond in de peilingen - is weggezakt in een "moeras van inertie, incompetentie en totale uitzichtloosheid, waarin visieloze apparatsjiks, bestuurlijke tuinkabouters en evident dwazen de dienst uitmaken".

Hij wil niets meer met de partij te maken hebben, schrijft hij in zijn brief. Volgens hem kent 50Plus "structurele hinderpalen" om ooit uit te groeien naar een echt succes. Dales wil over zijn ervaringen een boek schrijven, dat in november moet verschijnen.

Henk Krol is ook al opgestapt en een nieuwe partij begonnen, Partij voor de Toekomst.