Geert Dales per direct weg als voorzitter bij 50Plus

Geert Dales, de partijvoorzitter van 50Plus, heeft met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd. Hij kondigde eerder aan dat hij tot 1 augustus zou aanblijven, tot een nieuw bestuur zou aantreden, maar daarvoor zijn nu al "alle voorbereidingen afgerond", laat Dales weten.

Dales kondigde vorige maand zijn vertrek aan, tijdens een hoogopgelopen machtsstrijd in de partijtop, die onder meer draaide om Dales' wens om Tweede Kamerlid te worden. Dat hij nog maanden wilde aanblijven om de overdracht te regelen en lopende zaken te behartigen, was een bron van ergernis voor zijn tegenstanders. In het vervolg van die ruzie brak partijleider en fractieleider Henk Krol, die als een van de weinigen Dales niet afviel, met 50Plus en richtte een eigen partij op.

Gisteren heeft Dales gesproken met twee van zijn belangrijkste tegenstanders, de huidige aanvoerders van 50PLUS in de Eerste en in de Tweede Kamer. Wat er met Martin van Rooijen en Corrie van Brenk nog uitgesproken moest worden, is volgens hem uitgesproken. "Het was een goed gesprek dat de weg opende voor genormaliseerde contacten in de toekomst."

In augustus wordt op een digitale algemene ledenvergadering een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Tot die tijd neemt Bert Kannegieter het voorzitterschap op zich. Vrijdagavond maakte oud-politicus Jan Nagel bekend zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de partij. Dat heeft de instemming van Dales.

In een verklaring op de website van 50Plus schrijft Dales dat hij ondanks de vervelende periode met veel voldoening terugkijkt op het voorzitterschap.