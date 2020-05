Oprichter Jan Nagel (80) wil voorzitter worden van 50Plus

Oud-politicus Jan Nagel heeft zich vlak voor de deadline kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de partij 50Plus. Dat zei hij in het actualiteitenprogramma Op1.

De huidige voorzitter Geert Dales en het partijbestuur treden binnenkort af na interne conflicten binnen de ouderenpartij. Dales riep de 80-jarige Nagel onlangs nog op om de rol van voorzitter op zich te nemen omdat er door de bestuurscrisis te weinig ervaring in de partij zou zijn. Na lang twijfelen heeft Nagel besloten om daar nu gehoor aan te geven.

Bij Op1 zei Nagel dat hij er lang over moest nadenken en er met zijn vrouw en kinderen uitgebreid over heeft gepraat. "Ik zie ertegen op om het negen maanden lang te gaan doen, maar in het belang van de partij en dat het mijn ideaal is om op te komen voor belangen van ouderen, heb ik gezegd: ik ga het doen."

Nagel is een van de zeven kandidaten voor het partijvoorzitterschap. Hij was een van de oprichters van 50Plus, politiek leider en partijvoorzitter. Ook zat hij van 2011 tot 2019 in de Senaat voor de partij.