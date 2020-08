Jan Nagel opnieuw gekozen als partijvoorzitter van 50Plus

Jan Nagel is de nieuwe voorzitter van ouderenpartij 50Plus. Nagel kreeg de meeste stemmen van de leden in een digitale algemene ledenvergadering. Hij volgt Geert Dales op, die in mei per direct stopte als voorzitter.

Nagel (81) is oprichter en erevoorzitter van de partij. Vlak voor het vertrek van Dales maakte hij bekend dat hij zich kandidaat stelde voor het partijvoorzitterschap. In talkshow Op1 zei hij toen dat hij er lang over had moeten nadenken en er met zijn vrouw en kinderen uitgebreid over had gepraat.

"Ik zie ertegen op om het negen maanden lang te gaan doen," zei Nagel in mei bij Op1. "Maar in het belang van de partij, en omdat het mijn ideaal is om op te komen voor belangen van ouderen, heb ik gezegd: ik ga het doen."

Nagel was in het verleden meerdere keren voorzitter van de partij, voor het laatst van juni 2016 tot juni 2017.

Machtsstrijd

In april kondigde oud-voorzitter Dales zijn vertrek aan. Dat was het resultaat van een hoogopgelopen machtsstrijd in de partijtop, die onder meer draaide om Dales' wens om Tweede Kamerlid te worden. Dat hij nog maanden wilde aanblijven om de overdracht te regelen en lopende zaken te behartigen, was een bron van ergernis voor zijn tegenstanders.

Door die ruzie brak partij- en fractieleider Henk Krol met 50Plus. Hij richtte een eigen partij op. Krol viel als een van de weinigen Dales niet af.

In zijn afscheidsbrief schreef Krol dat het binnen de partij niet meer om de leden ging, maar om "ego's". Ook zaten er volgens hem "te veel baantjesjagers binnen de club".