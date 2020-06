Eindelijk een pensioenakkoord: wat zijn we wijzer geworden?

Na tien jaar touwtrekken zijn werkgevers, werknemers en de overheid er vandaag samen uitgekomen hoe het nieuwe pensioensysteem eruit moet gaan zien.

Over de contouren waren vorig jaar al afspraken gemaakt: pensioenen moesten flexibeler worden. Maar hoe dat moest en hoe de overgangssituatie eruit gaat zien voor verschillende generaties, was afgelopen jaar onderwerp van gesprek. Wat zijn we vandaag wijzer geworden?

Wisselgeld

Het concreetst op de korte termijn is dat de meeste pensioenkortingen voor komend jaar van de baan zijn. Volgens Koolmees vanwege de 'uitzonderlijke economische omstandigheden'. Het is het tweede jaar op rij, dat er volgens de regels gekort moet worden, maar dat dit toch niet gebeurt.

"Wisselgeld in de onderhandelingen", zegt Corine Reedijk, pensioenconsultant bij Aon. "Anders waren de bonden niet meegegaan."

Volgens Reedijk gaat dit in principe ten koste van de jongere generatie, zeker omdat het nieuwe systeem pas over 5 jaar in gaat. "Het is nu het tweede jaar dat de regels voor pensioenkortingen niet worden toegepast. Wat ga je dan de komende jaren doen, zeker met deze economische situatie?" Er blijft zo minder geld over voor de jongere generatie, zegt Reedijk.

Marike Knoef, hoogleraar economie aan Universiteit Leiden, is daar positiever. "Als ze hierdoor op andere punten afspraken konden maken, dan is het het wel waard. Al hangt het er wel vanaf hoe de economie zich de komende tijd ontwikkelt. Als het nog lang slecht blijft gaan dan moeten we de pijn van de pensioenkortingen wel een keer gaan nemen."

'Hoe ga je dat uitleggen?'

En ook op de lange termijn zijn er beslissingen genomen. "Ze zijn het er in ieder geval over eens geworden dat we van de harde beloftes af gaan", zegt Knoef. Daarmee doelt ze op de huidige situatie, waarbij mensen een belofte krijgen over hoeveel pensioen ze later krijgen. "Dat gaat over zulke lange periodes, zo'n belofte is heel erg duur", zegt Knoef.

Om die belofte waar te kunnen maken moeten pensioenfondsen in het huidige systeem berekenen hoeveel ze in kas moeten hebben om de huidige en toekomstige pensioenen uit te keren. "Daardoor hadden pensioenfondsen wel heel veel geld in kas, maar moest er toch gekort worden", zegt Knoef. "Dat is ingewikkeld om uit te leggen."