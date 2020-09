Premier Rutte aan het woord over 'coronabegroting', besmettingen en rechtsstaat

Dat de coronacrisis nog lang niet is afgewend bleek tijdens het debat. België en Duitsland maakten bekend dat Noord- en Zuid-Holland 'code rood' krijgen, wat reizen en vervoer naar de buurlanden extra lastig maakt. En het kabinet blijkt achter de schermen na te denken over extra maatregelen in deze provincies en de grote steden, omdat het aantal besmettingen uit de hand loopt.

De zorgen over het gebrek aan testcapaciteit zijn al eerder uitgesproken door de Kamer. Maar premier Rutte zal hier vandaag tekst en uitleg over moeten geven. "Een tweede golf moet koste wat kost voorkomen worden", zei SP-leider Marijnissen.

'Corrupt land'

Een ander onderwerp waar Rutte op zal moeten reageren zijn de uitspraken van PVV-leider Wilders. Hij trapte gisteren het debat af, en begon met het proces tegen hem over zijn 'minder minder'-uitspraak. Hij zei dat Rutte premier is van een "corrupt land", waar in de rechtspraak "willekeur" heerst.

Wilders werd in het proces veroordeeld voor groepsbelediging van Marokkanen. In het debat zei hij: "Niemand beledigt de groep Marokkanen meer dan Marokkanen zelf." Verschillende fractievoorzitters vonden de uitspraken van Wilders niet kunnen. "Wilders heeft tijdens het proces alle ruimte gehad om zijn kant van het verhaal te vertellen, hoezo corrupt?" zeiden fractievoorzitters Jetten (D66) en Dijkhoff (VVD).

Alle fractievoorzitters behalve partijleider Baudet van Forum voor Democratie onthielden zich verder van uitspraken over de inhoud van het proces. De SGP stelde wel voor de wet over groepsbelediging aan te passen.

Het debat van vandaag begint dus met premier Rutte. Daarna komen alle fractievoorzitters weer aan het woord en kunnen zij moties indienen, om te proberen het kabinetsbeleid een beetje aan te passen.

Dag 2 van de Algemene Politieke Beschouwingen wordt deels uitgezonden op NPO 1 en in zijn geheel op nos.nl en NPO Politiek.