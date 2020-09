Minister De Jonge is ruim 2 miljard kwijt aan zorgbonussen

Het ministerie van Volksgezondheid is ruim 2 miljard euro kwijt aan bonussen voor het zorgpersoneel. Dat blijkt uit de begroting, die vandaag is ingediend bij de Tweede Kamer. Eerst krijgen zorgmedewerkers een bonus van 1000 euro, later nog eens eentje van 500. De extra bedragen zijn een manier om de zorgsector te bedanken voor de extra inspanningen tijdens de coronacrisis.

Minister De Jonge verwacht dat het grootste deel van het personeel voor de Kerst de bonus van 1000 euro ontvangt. Maar hij kan dat niet voor iedereen garanderen. "Voor een aantal gevallen lukt dat wellicht niet". Volgens hem gaat het om een ingewikkelde operatie, die bovendien zorgvuldig moet gebeuren. Werkgevers kunnen vanaf 1 oktober de aanvragen indienen.

De tweede bonus wordt volgend jaar uitbetaald. De Jonge denkt aan de eerste helft van volgend jaar.

Uit de cijfers blijkt verder dat de coronacrisis dit en volgend jaar naar verwachting 6,7 miljard euro extra kost aan zorguitgaven. De totale zorguitgaven liggen volgend jaar rond de 90 miljard euro.