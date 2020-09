Raad van State kritisch: 'Wees eerlijk, miljardenuitgaven gaan ooit pijn doen'

Het kabinet is onvoldoende transparant over de kosten van de coronacrisis, oordeelt de Raad van State. Dit terwijl dat juist in tijde van crisis zo belangrijk is volgens de onafhankelijke adviseur van de regering. "Niemand praat over wat het allemaal kost", zegt vice-president Thom de Graaf.

In het jaarverslag oordeelt de Raad dat er onvoldoende inzicht is in de budgettaire gevolgen van deze crisis en de steunpakketten. "Het lijkt alsof niets nu pijn doet", stelt de vice-president. Daarom zou het kabinet volgens hem transparanter moeten zijn over wat de miljardenuitgaven van nu betekenen voor de volgende generatie, of voor de lastenverzwaringen in de toekomst.

De Graaf begrijpt dat in tijden van crisis bijzondere maatregelen nodig zijn, maar zegt dat dit juist ook de tijd is om te benoemen welke gevolgen de huidige politieke keuzes hebben.