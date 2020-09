De plannen (en plannetjes) van Prinsjesdag 2020: een overzicht

Klimaat en energie

Vanaf volgend jaar wordt er een CO2-heffing ingevoerd om ervoor te zorgen dat de industrie aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord voldoet. Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet besloten om tegelijkertijd veel zogeheten 'dispensatierechten' toe te voegen, de vrijgestelde uitstoot.

Het ministerie van Financiën verwacht dat de meeste bedrijven daardoor pas in 2024 iets van de CO2-heffing merken. De nationale CO2-heffing is een van de meest omstreden maatregelen uit het Klimaatakkoord.

Europa

Nederland staat volgend jaar voor 27,4 miljard euro garant voor het Europese coronaherstelfonds, waarover de EU-lidstaten in juli na nachtenlange onderhandelingen een akkoord bereikten. In totaal zit er 750 miljard euro in dat fonds. Dit artikel schreven we in juli over het herstelfonds.

Bedrijfsleven

Het was eerder al gepresenteerd en staat nu ook op de begroting: het Nationaal Groeifonds, of Wopke/Wiebes-fonds. Daarmee wordt er de komende vijf jaar jaarlijks vier miljard euro vrijgemaakt voor investeringen in ontwikkelingen die bijdragen aan groei en aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Defensie

De begroting voor defensie wordt groter. Het aandeel van defensie in het bruto binnenlands product stijgt naar 1,48 procent, nog ruim onder de norm van 2 procent die NAVO-lidstaten horen te betalen.