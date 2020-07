Europese leiders sluiten akkoord op eurotop, premier Rutte tevreden

De Europese leiders hebben een akkoord bereikt over het coronaherstelfonds en de nieuwe meerjarenbegroting van de EU. De meerjarenbegroting omvat zo'n 1100 miljard euro.

In het coronapakket zit 750 miljard euro, waarvan 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen. Landen die subsidies krijgen, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en hervormingen doorvoeren. Dat was een van de eisen van Nederland. Er komt wel minder geld beschikbaar voor innovaties (research en ontwikkeling) dan Nederland had gewild.

De leiders kwamen vanaf 05.15 uur kort in de plenaire zaal bij elkaar. Om 06.00 uur gaven voorzitter Michel van de Europese Raad en voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie een persconferentie.

"Het is een goede deal, het is een sterke deal en het is de beste deal voor Europa", zei Michel. Gisteravond kwam hij met een nieuw onderhandelingsvoorstel, waarover de hele nacht druk is gerekend en onderhandeld.

Nederlandse belangen gewaarborgd

Premier Rutte sprak op een persconferentie van een "omvangrijk en goed pakket waarin de Nederlandse belangen goed zijn gewaarborgd". De afgelopen dagen was er in Europa veel kritiek op Rutte, omdat die zich te hard zou opstellen tegenover andere lidstaten. Rutte was fel tegenstander van het geven van subsidies aan Spanje, Italië en Portugal. Hij zei dat die landen eerst moeten toezeggen dat ze hun economie hervormen.

In het akkoord is nu bepaald dat landen voortdurend kunnen worden aangesproken op de gemaakte afspraken voordat ze geld krijgen. "In het uiterste geval kan dat betekenen dat er aan de noodrem wordt getrokken als die landen te weinig hebben uitgevoerd", zei Rutte op zijn persconferentie.

Volgens Rutte is het erg belangrijk dat de hervormingen worden "vastgenageld", zowel voor Europa als voor Nederland. "Dat zorgt voor sterke lidstaten en een sterke interne markt", zei Rutte.

De Franse president Macron spreekt van een historisch akkoord dat goed is voor Europa. Volgens hem moesten er veel hobbels worden genomen, maar kan nu gezamenlijk de coronacrisis worden aangepakt.