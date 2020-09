België en Duitsland geven code rood voor Noord- en Zuid-Holland af

België en Duitsland zetten de provincies Noord- en Zuid-Holland op rood. In Duitsland gaat de maatregel per direct en met terugwerkende kracht in.

Dat betekent dat niet-essentiële reizen naar de twee provincies verboden zijn en dat iedereen die de afgelopen twee weken in Noord- of Zuid-Holland is geweest bij terugkomst verplicht een coronatest moet doen. Vervolgens verschilt het per deelstaat of mensen ook in quarantaine moeten.

Twee weken in quarantaine

In België gaat de regel vrijdagmiddag om 16.00 uur in. Niet-essentiële reizen naar de twee provincies zijn vanaf dat moment verboden. Belgen die meer dan 48 uur in een van deze provincies zijn geweest, moeten zich na terugkeer verplicht laten testen en verplicht twee weken in quarantaine.

Voor de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Utrecht, Limburg, Gelderland en Groningen geldt in België code oranje. Terugkerende Belgen uit die provincies krijgen van de Belgische overheid het advies zich te laten testen en in quarantaine te gaan, maar dit is niet verplicht.

Het is voor het eerst dat België Nederlandse provincies op rood zet. Wel werd op 18 maart, toen het systeem met de kleurcodes nog niet bestond, door België de grens met Nederland gesloten voor niet-essentiële reizen. Voor grensarbeiders in vitale sectoren werd toen een speciaal vignet ingevoerd om de grens sneller te kunnen passeren.

"Vrachtwagens rijden door"

Bart van Pagée van Transport en Logistiek Nederland verwacht niet dat de maatregelen van België en Duitsland veel problemen zullen opleveren in de transportsector. "Ook andere landen of gebieden in Europa zijn al rood geweest, zoals Spanje en Kroatië, maar de vrachtwagens konden daar gewoon blijven rijden."

Aan het begin van de corona-uitbraak gingen veel landen op slot en ontstonden er files aan de grenzen. Ook waren er problemen met de rustplekken van chauffeurs, die door veel landen werden afgesloten. "Inmiddels is dat Europees veel beter geregeld, dus we voorzien geen problemen."