Speciaal vignet voor cruciale grensarbeiders bij Belgische grens

Grensarbeiders die werkzaam zijn in vitale sectoren kunnen een speciaal vignet aanvragen om sneller de grens tussen België en Nederland door te komen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteravond bekendgemaakt. Het vignet moet voorkomen dat Nederlanders en Belgen met een cruciaal beroep, bijvoorbeeld zorgverleners, lang moeten wachten bij de Belgische grens.

Sinds 18 maart heeft België de grenzen gesloten voor niet-essentiële reizen. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Mensen die niet werkzaam zijn in een vitale sector, moeten met een werkgeversverklaring kunnen aantonen dat ze voor werk de grens moeten oversteken. Maar dat kan tot veel vertraging leiden.

Om te voorkomen dat mensen die wel een cruciaal beroep hebben lang worden opgehouden, is het vignet geïntroduceerd. Het vignet is er gekomen na overleg tussen Nederlandse en Belgische ministers en kan worden aangevraagd op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

Tanktoeristen

In België gaan de anti-corona-maatregelen op enkele punten net iets verder dan in Nederland. Anders dan in Nederland geldt er een samenscholingsverbod en markten zijn verboden. Voor de rest komt het beleid van beide landen grotendeels overeen.

Ondanks de maatregel probeerden Nederlanders vorige week nog goedkoop te tanken in België. Daarop volgde een strenge sanctie: wie wordt betrapt, riskeert een boete van 4000 euro.

Een speciaal politieteam controleert op zogenoemde tanktoeristen, meldde Omroep Brabant vorige week. "Er zijn lange wachtrijen bij de tankstations. Dat is juist wat we willen vermijden. We willen social distancing", zei de Belgische politie tegen de omroep.