Contrast met vorige Prinsjesdagen is groot, 'ik mis Oranjefranje'

De koning en koningin moeten daarna gelijk de kerk verlaten. Anders zouden ze zich eerst even terugtrekken in de Koninginnekamer, een zijkamer van de Ridderzaal. Maar vanwege de coronamaatregelen is dat nu onmogelijk.

Er is ook geen balkonscène, waarbij de aanwezige leden van het Koninklijk Huis zwaaien naar het publiek. Voor Paleis Noordeinde staan dan ook amper nog Oranjefans. "Waar normaal het hoogtepunt is van de dag, is het nu totaal uitgestorven", zegt NOS-verslaggever Martijn Bink.

Veruit de meeste liefhebbers hebben de ceremonie vanuit huis gevolgd. Maar als het aan hen ligt, en de pandemie volgend jaar onder controle is, zijn ze er volgend jaar weer bij in plaats van voor de tv.