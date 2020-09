Nooit eerder was het in september zo warm in Nederland

Een bijzonder weerrecord vandaag: nog niet eerder was het sinds het begin van de metingen zo laat in het jaar nog zo warm in Nederland. In Gilze-Rijen werd vanmiddag een temperatuur bereikt van 34,7 graden.

Daarmee is het september-weerrecord met een halve graad verbroken. Het stond op 34,2 graden op 4 september 1929 in Maastricht.

Ook record in De Bilt

Ook in De Bilt werd een weerrecord gevestigd: nog niet eerder is zo laat in het jaar een tropische dag vastgesteld sinds het begin van de metingen. Om 14.20 uur was het 30,1 graden in De Bilt.

Het vorige record dateert van 13 en 14 september 2016. Het is overigens pas de zesde keer sinds 1901 dat de temperatuur boven de 30 graden oploopt in september in De Bilt.

Snelle temperatuurdaling in september

Het is ook de warmste Prinsjesdag ooit gemeten. "Maar dat is niet helemaal eerlijk om te vergelijken", zegt weerman Peter Kuipers Munneke. "Prinsjesdag heeft geen vaste datum en valt dit keer op de vroegst mogelijke dag." De dag kan vallen tussen 15 en 21 september.

De temperaturen dalen snel in september, aldus de weerman "In september daalt de gemiddelde temperatuur ruim 4 graden, dus dan is het gemiddeld gezien op 21 september een halve tot een hele graad kouder dan op 15 september."