Meer geld naar koningshuis, is dat uit te leggen in economisch zware tijden?

De afspraken over de inkomsten van de koning en zijn familie zijn vastgelegd in de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH). Die stamt uit 1972, vóór die tijd waren er geen formeel vastgelegde afspraken. Troonopvolger Beatrix was 34 toen de ontwerpers van het statuut zich bogen over de hoogte van de uitkering voor de troonopvolger.

Toen Willem-Alexander achttien werd, ontstond een vergelijkbare verontwaardiging over de hoogte van het bedrag als nu bij Amalia. Even speelde het idee om de leeftijdsgrens voor het koningschap te verhogen van 18 naar 21, zodat de kroonprins later een uitkering zou kunnen krijgen.

Die discussie zou bij de begrotingsbehandeling van de koning in oktober opnieuw gevoerd kunnen gaan worden. Hoe de koning zelf denkt over zijn inkomsten weten we niet.

Grote schoonmaak

Wel zagen we deze zomer de koning en de koningin op de Griekse zee in een nieuwe speedboot van 2 miljoen euro. Willem-Alexander voelt, zo lijkt het, op een aantal andere punten de tijdgeest wel goed aan. Hij lijkt bezig met een grote schoonmaak.

Zo bood hij in maart bij het staatsbezoek in Indonesië onverwacht zijn excuses aan voor geweldontsporingen tijdens de dekolonisatieoorlogen. Op 4 mei begon hij ongevraagd over de niet onomstreden rol van zijn overgrootmoeder Wilhelmina die in de Tweede Wereldoorlog in Londen zat.

Vorige week maakte de koning via de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de Gouden Koets na jarenlange restauratie volgend jaar niet op Prinsjesdag te zien zal zijn, maar tijdelijk in het Amsterdam Museum tentoongesteld wordt. Er zijn nog maar weinig mensen die geloven dat de koets met het 'slavenpaneel' daarna nog door het staatshoofd gebruikt zal gaan worden.